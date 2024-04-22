深化互聯互通　港股吸引力增

內地與香港互聯互通不斷優化與擴大，有助增加市場流動性及吸引力。（大公報） 中評社香港4月22日電／中國證監會推出五項優化與擴大滬深股通、ETF通、基金互認及支持內地產業龍頭企業在港上市等新措施，反映內地與香港市場互聯互通進一步深化，可進一步提升香港市場聯通內地與世界以及匯聚內外資金的功能與吸引力。近月北水加速南下，港股表現明顯優於美歐日股市。



大公報報導，全球股市出現新險情，MSCI環球股市指數上周急挫約3%，主要是中東地緣局勢緊張、聯儲局延後減息、台積電下調行業預測等利淡消息影響，其中日本、美國與德國股市明顯受壓，本月以來累積跌幅分別為8.2%、5.5%及4%，跌幅比全球股市為大，過去炒得最癲的美股跌得亦急，標普指數六連跌，為近兩年最長跌市，納斯達克指數單周跌5%，為兩年最大單周跌幅。超微電腦取消公布業績預告，上周五股價插水23%，拖累英偉達股價上周五亦大跌10%，加上特斯拉的新能源車降價及裁員，市值大縮水逾半至不足5000億美元，這是美科技股崩跌的警告信號，資金勢加速撤離美股，人民幣資產成為理想換馬對象，此時內地與香港市場互聯互通擴容正合時宜。



外資看好中國 擴容正合時宜



中國證監會上周五公布新措施，涉及擴大ETF通合資格產品範圍、房產信托基金納入滬深港通、人民幣櫃台交易納入港股通、優化基金互認安排及支持內地產業龍頭在港上市。上述五項措施對增加香港市場流動牲、促進財富資產管理行業發展、提升離岸人民幣樞紐與國際金融中心地位起著有力支持作用。事實上，中國首季經濟增長超預期，彭博社預測中國將是未來五年全球經濟增長最大貢獻者，貢獻率將超過七國集團所有國家總和，更幾乎是美國的兩倍。因此，外資進一步看好中國，國際資金正加速流入人民幣資產，本月至今上證綜指不跌反升0.79%，而恒生指數則下挫1.9%，跌幅低於美歐日股市，資金明顯換馬吸納人民幣資產。



與此同時，內地投資者境外資產配置需求強勁，今年內地投資者淨買入港股的規模接近2000億港元，相等於去年全年3188億港元的六成一，單是上周，淨流入港股的北水已超過300億港元，為港股提供有力支撐作用。隨著優化港股通措施落實，即人民幣櫃台交易納入港股通，內地投資者可直接以人民幣買港股，預期北水加速南下買港股，今年北水淨買入港股規模可望超越去年，甚至創出紀錄新高。



憧憬寧德滴滴上市 提振IPO



值得留意的是，中證監明確表示將加大和相關部門的溝通協調力度，支持符合資格的內地龍頭企業在港上市，即時令市場憧憬全球電動車電池生產商寧德時代及內地最大網約車企滴滴出行快啟動在港上市，其中寧德時代早前拍板落戶香港科學園，成立研發中心及國際總部。內地產業龍頭企業選擇香港作為上市地，不但有助提振新公司上市融資市場（IPO）氣氛，增加市場流動性及吸引力，還可彰顯香港金融競爭優勢。



內地與香港市場互聯互通不斷優化與擴大，持續為香港金融業注入新動力與新活力，前景風光無限。