新盤低開二手價量受壓　元朗半新盤險守萬元

二手交投近期趨緩，預期本月買賣較3月減少。（大公報） 中評社香港4月22日電／大公報報導，多個新盤輪流低開，二手價量再次受壓，入夥逾3年的元朗瑧頤，有1房單位劈至300萬沽出，實呎險守1萬元，兩價均創屋苑新低，原業主賬面勁蝕約200萬，蝕幅近4成。



代理指，上址為瑧頤低層A7室，實用面積291方呎，原業主最初開價550萬元，惟希望盡快套現，大降價220萬才獲上車客承接，造價低見300萬元，實用呎價10309元，無論銀碼或呎價均創屋苑新低。據悉原業主於2019年6月以499.8萬一手買入，賬面虧損199.8萬或40%。



元朗低密度屋苑呎價失守9000元。美聯物業營業經理陳贊強表示，加州豪園蒙尼卡徑雙號洋房，實用面積1389方呎，花園面積324方呎，成交價1248萬元，實用呎價8985元，為屋苑2017年後呎價新低。不過，原業主早於2003年斥438萬購入上址，賬面獲利810萬，賺幅逾1.8倍。



綠表居屋罕有連環蝕讓



長沙灣屋苑再添一宗損手。中原地產高級區域營業經理許永生表示，長沙灣碧海藍天6座高層G室2房戶，實用面積501方呎，減價9%以748萬元沽出，實用呎價14930元。據悉，原業主持貨3年，賬面蝕150萬元。

