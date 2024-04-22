避險需求持續　黃金上望2500美元

現貨金價（大公報） 中評社香港4月22日電／大公報報導，据獨立外匯分析員徐惠芳分析說，上周五，紐約現貨金價一度漲1.63%，高見2417.89美元，收市升幅收窄至0.56%，報2392.39。以色列攻擊伊朗之後避險需求增加，金價第二次升破了2400美元。



現貨金一度衝破2400美元，觸及2417美元，上周五收市，在2391.93美元整固，短期依然趨勢上行，因為中東衝突進一步升級的擔憂繼續刺激黃金需求。金價近期下跌受制於10天均線，不過動能減弱，價格可能繼續盤整，若能啟動更大升勢，下一個目標看2500美元。10天線支持位在2363美元，進一步支持在2300美元。



上周五，布蘭特期油曾突破每桶90美元，抽高4.18%至90.75，紐約期油一度彈4.29%至86.28，其後曾掉頭跌逾1%；美市收市，兩大期油價漲幅不足0.5%。API美國上周原油庫存增409萬桶，高於預期及前一周。市場認為，以色列的反應得到遏制，伊朗保持冷靜，不進行報復，紐約期油上周五收市，在每桶82.13美元整固，下方支持79.20、74.40、71.60美元。



美匯指數及油價呈現整固



美國勞工部上周首領失業救濟報21.2萬人，按周持平，預期21.5萬，前值修訂為21.2萬。世界大型企業研究會3月美國領先指標跌0.3%，預期降0.1%，前值升0.1%。NAR二手房屋銷售按月減少4.3%，預期降4.1%，前值升9.5%。美匯指數上周五收市，在106.11水平整固，下方支持105.60、105.00、104.40。



國際貨幣基金組織（IMF）調高今年全球經濟增長預測至3.2%，較1月預測高0.1個百分點，明年維持預計增長3.2%。當中主要受惠美國今年經濟增長預測，由2.1%調高至2.7%，明年增長預測調高至1.9%。IMF籲亞洲各國央行關注國內通脹，避免決策與美國聯儲局的預期舉措過度掛鈎，料今年亞太地區經濟將增長4.5%，低於去年的5%，但與去年10月時的預測相比上調0.3個百分點。