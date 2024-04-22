日本受累圓匯貶值　印度或成第四大經濟體

印度總理莫迪近日提出，希望印度2047年成為發達國家。路透社 中評社香港4月22日電／香港商報網報導，據《日經亞洲》21日報導，國際貨幣基金組織（IMF）最新的一項估計顯示，印度的名義GDP可能會在2025年超過日本，從而成為全球第四大經濟體。



IMF在其最新報告中，略微修正了以本幣計算的兩國GDP預測，到2025年，印度的名義GDP可能達到4.3398萬億美元，而日本的名義GDP為4.3103萬億美元。報導稱，日圓貶值似乎降低了以美元計算的日本經濟，加速了該國排名的下滑。2023年，日本的GDP被德國超越，如果再被印度超越，全球排名將跌至第五位。



據報導，自2023年年初以來，由於印度央行的干預，盧比兌美元基本保持不變，目前的匯率約為1美元兌換83盧比。



IMF在其去年12月份關於印度的報告中曾指出，印度政府對貨幣市場的干預可能超出了所需的水平。印度央行則反駁稱，IMF僅僅根據短期匯率趨勢作出了錯誤的分析。



2014年，印度的名義GDP在世界上排名第十位。IMF預計，到2027年，印度將超過德國，成為全球第三大經濟體。



據路透社報導，印度總理莫迪近日提出要在2047年使該國成為發達國家的願景。他同時承諾增加社會支出、發展基礎設施、將印度打造成全球製造中心等。



《日經亞洲》稱，雖然印度在新冠疫情大流行期間遭受了經濟衰退，但近年來在人口增長的推動下實現了高增長。印度央行預計，2024財年實際GDP將增長7%。然而，儘管印度的中產階級正在擴大，但名義人均GDP目前僅在2000美元左右，這一水平約為中國的五分之一。



而對於日本而言，在新興國家的追趕下，其經濟大國的地位也受到挑戰。近期，日圓匯率在紐約外匯市場上遭遇大幅貶值，1美元一度兌換154.33日圓，刷新近年低點。這一匯率變動，對旅遊、購物和投資市場產生了顯著影響。



日本工商會會長小林健表示，由於日圓兌美元匯率接近34年來的最低點，日本中小企業正遭受進口原材料成本上漲的困擾。