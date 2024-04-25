社評：國際貨幣基金組織不應成為美國傳聲筒

格奧爾基耶娃 中評社北京4月25日電（評論員 喬新生）國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃4月18日在華盛頓出席國際貨幣基金組織與世界銀行春季會議期間，對記者發表一番高論。她強調歐洲和中國經濟增長正因為人口老齡化、資本配置未達到最佳水平等多種因素而受到阻礙，美國表現則遠遠超出人們的預期。她強調美國成功地將科技創新轉化為可擴展的商業活動，而歐洲在這方面十分遜色，需要下功夫釋放創新的能量，包括採取更多措施增加人力資本投資，以創造更有活力的勞動力市場和更好的資本配置。中國過度投資引起房地產危機，使中國內部需求遭受重創，中國正處在十字路口，應當擺脫幾十年來以投資和出口為導向的經濟增長模式，轉而通過消費支出主導經濟。



可以非常坦率地說，如果不瞭解這位總裁的背景，人們還以為，這是美國華爾街投資銀行的經濟學家發表點。這番分析非但沒有找到病根，反而在關鍵問題上出現錯誤。



首先，美國經濟成功與否，人們自有評論。即使美國經濟學家，也認為美國虛擬經濟不可持續。美國所謂科技創新，速度明顯放緩。誰也無法否認，美國仍然是科技創新國家。但是，只要瞭解美國經濟結構人們就會發現，科技創新對美國經濟增長是否起到拉動作用，答案顯而易見。



當然，如果把美國華爾街投資銀行組合式金融操作視為科技創新，那麼，美國科技創新的確讓美國資本市場保持增長。美國聯邦政府發行國債，美國聯邦儲備委員會提高利率，大量資金湧入美國資本市場，從而使美國資本市場價格上揚。這是一種“金融創新”經濟增長模式，其外部性非常明顯。第一，不斷攀升的財政赤字已經成為美國沉重的負擔。美國財政部支付的利息，甚至高於許多國家國內生產總值。按照美國當前經濟增長率，要想償還債務，非常困難。除非真正出現科技創新革命，否則，美國債務違約是一個大概率事件。第二，美國國內生產總值中，第三產業占到80%。第三產業收入中，相當一部分來自於金融服務業。可以這樣說，美國財政部已經成為美國最大的投資者，而美國聯邦儲備委員會通過提高利率，回籠資金，投入美國資本市場，確保美國“金融經濟”增長。美國聯邦政府債務經濟以及美國聯邦儲備委員會的“貨幣經濟”，使美國經濟增長的基礎。隨著美國聯邦政府債務不斷攀升，美國聯邦儲備委員會虧損越來越多，美國這種經濟增長模式能否持續，稍有經濟學常識的人都會給出正確的答案。

