吉林副省長答中評：吉林全面振興根基在工業

吉林省副省長李國強（中評社 海涵攝） 中評社北京4月23日電（記者 海涵）吉林省副省長李國強4月22日在國新辦新聞發布會上就吉林工業發展情況回答中評社記者提問。他指出，吉林工業經濟長期保持良好態勢主要得益於走新型工業化道路，重點抓住了“三個關鍵”——搭上了“智改數轉”列車、推進產業“集群化發展”、搶占產業前沿制高點。



中評社記者提問說，今年一季度，吉林規上工業增加值實現兩位數增長，汽車製造業增加值也是兩位數增長。吉林作為老工業基地，是什麼支撐工業經濟長期保持良好態勢？在提升新型工業化水平方面，吉林有哪些舉措？



李國強表示，吉林的全面振興，根基在工業、優勢在工業、潛力也在工業。吉林在去年工業增加值6.8%的高基數基礎上，今年一季度實現了10.4%的高增長，一汽集團產銷在全國都是第一名，主要得益於我們走新型工業化道路，重點抓住了“三個關鍵”：



第一個關鍵，搭上了“智改數轉”列車。大家知道，智能化改造、數字化轉型是未來新型工業化的必由之路。我省把“智改數轉”作為工業領域的一號工程，每年拿出數億元資金，加上金融單位助力，出台了一系列政策，讓每個企業，無論是單獨的生產線還是整個生產車間，都可以梯度進行“智改數轉”，目標是用三年左右的時間對吉林省規模以上的工業企業完成一輪“智改數轉”。

