胡玉亭：讓每個中國人飯碗裡裝更多“吉糧”

吉林省委副書記、省長胡玉亭（中評社 海涵攝） 中評社北京4月23日電（記者 海涵）吉林省委副書記、省長胡玉亭日前在國新辦新聞發布上表示，國家“新一輪千億斤糧食產能提升行動”，吉林將承擔全國1／5的任務，增產200億斤，讓每個中國人的飯碗裡裝進更多“吉糧”。我們有信心保持糧食增產的良好勢頭，今年我們預計糧食總產量可以實現880億斤，2030年產量有望突破千億斤。



有記者提問，吉林省連續三年糧食總產量超過800億斤。作為農業大省同時也是糧食大省，吉林下一步將如何扛穩維護國家糧食安全的重任？



胡玉亭表示，在我們中國的“糧食版圖”上，吉林無疑是“優等生”。吉林地處世界三大黑土區，也是享譽世界的“黃金玉米帶”“黃金水稻帶”，有廣袤的平原、連片的土地，發展現代化大農業的條件具有先天優勢。



胡玉亭說，我們已經連續幾年糧食產量突破800億斤，去年，吉林糧食產量達到837.3億斤，總產躍升至全國第四，單產穩居糧食主產省第一，糧食商品率超過90%、調出率超過50%。國家“新一輪千億斤糧食產能提升行動”，吉林將承擔全國1／5的任務，增產200億斤，讓每個中國人的飯碗裡裝進更多“吉糧”。這是我們進一步扛穩國家糧食安全重任的應有擔當，更需要負重前行，根本出路在於培育農業領域新質生產力，在提高全要素生產率上下功夫，我們靠的是“四良一智”。



第一個“良”是擴良田。吉林有近1億畝黑土地，是“耕地中的大熊貓”。我們開展“黑土糧倉”科技會戰，推行保護性耕作新模式，秸秆還田、免耕播種，改造提升中低產田，今年我們要建設1千萬畝的高標準農田，力爭率先把基本農田全部建成高標準農田，開發鹽碱地等耕地後備資源，擴大農業生產空間，新增耕地200萬畝以上。通過“藏糧於地”，增產86億斤。

