吉林：新增財力70%以上用於民生保障

吉林省委常委、常務副省長蔡東（中評社 海涵攝） 中評社北京4月23日電（記者 海涵）吉林省委常委、常務副省長蔡東4月22日在國新辦新聞發布會上就吉林解決民生問題的相關舉措予以介紹，他表示，吉林每年在民生實事方面的財力投入都在增加，目前新增財力的70%以上都用於民生保障，我們的目標就是要加快補齊短板，兜牢民生底線，讓高質量發展更有溫度，讓發展成果更好更多惠及廣大群眾。



有記者提問說，近期，吉林的老年餐廳受到了大家的關注。我們想瞭解一下目前的推進情況。同時吉林在解決民生問題上還有哪些具體動作？



蔡東表示，吉林有600萬左右的老年人，占到全省人口的1／4左右。滿足社區老年人的就餐服務需求，提升老年助餐服務水平，是關係民生福祉的一件大事情。我們已經建成了一批老年餐廳，切實方便了老年人的生活，反響非常好。今年我們還將新建改建1300個老年餐廳，確保每個街道建成2個，每個鄉鎮至少建成1個，未來我們將用三年左右的時間，對老年人居住比較集中、需求比較多的城鄉社區實現老年助餐服務全覆蓋。



蔡東說，“老年助餐”是吉林民生工作的一個縮影。我們就是要把“群眾小事”當作“心頭大事”，用情用心用力做好，切實做到民有所呼、我有所應。比如，在就業方面，我們全力推進高校畢業生和農民工等重點群體就業。2023年高校畢業生留在吉林工作的比例超過了60%，有不少外省的孩子留在吉林就業。另外，農民工省內就業的比例，由以往的60%左右提高到目前的80%左右。比如，在供暖方面，群眾很關注，我們下大氣力解決問題。一方面建設數字化監管平台，對供熱端口的出水溫度和運行曲線進行實時監測，另一方面建立供熱企業的獎懲退出機制，對群眾反映強烈的、服務不好的企業，堅決予以清退，確保群眾能夠溫暖過冬。再比如，在就醫方面，我們推行“一次就診只掛一次號”，今年我們將在100家以上的大醫院進行試點。同時，我們還大力推動優質醫療資源向鄉鎮衛生院下沉，確保老百姓看病更加方便。

