吉林：把握五個“全”　推動旅遊高質量發展

吉林省副省長楊安娣（中評社 海涵攝） 中評社北京4月23日電（記者 海涵）吉林省副省長楊安娣4月22日在國新辦新聞發布會上就吉林推動旅遊業高質量發展有關情況予以介紹，她表示，推動吉林旅遊業高質量發展，關鍵是牢牢把握五個“全”字——全域布局、全季發展、全產業鏈推進、全產品體系打造、全要素保障。



有記者提問說，近日長白山被聯合國教科文組織評為世界地質公園。、吉林有長白山、查幹湖等眾多旅遊金字招牌，同時還有豐富的冰雪旅遊資源。請問，吉林在下一步推動旅遊業高質量發展方面有哪些做法和打算？



楊安娣表示，長白山是吉林旅遊的緣起，更是吉林文旅產業發展的標高。神山、聖水、粉雪、溫泉、林海，鑄就了東北亞地區的生態屏障，這一次獲評世界地質公園，標誌著吉林打造世界級旅遊品牌再添底氣、再增實力。推動吉林旅遊業高質量發展，我們牢牢把握五個“全”字。



一是全域布局。吉林是個旅遊資源大省，結構性好，差異性強，冰雪資源優勢突出，溫泉濕地富集，邊境區位條件優越，歷史文化積澱深厚，雖然文旅產業起步較晚，但發展很快，從“十二五”時期長白山“一枝獨秀”，到“十三五”初期大長白山和長吉旅遊經濟“雙核引領”，到“十三五”中期西部冰產業中心“三個增長極”，到“十三五”末期通化梅河崛起形成“四輪驅動”，到目前正在全省鋪開的“千億市”“百億縣”建設，一個多點支撐、多元發展的空間布局基本形成。



二是全季發展。在時間上，我們從冰雪破題，解決冬季旅遊問題，推動藝術休閑產業創新發展，形成聯動冬夏、帶動春夏、驅動全年的四季皆有特色的產業發展格局。



三是全產業鏈推進。錨定冰雪勝地和避暑勝地目標，形成冰雪和避暑休閑雙業並舉的產業發展脈絡，構建以冰雪運動、冰雪旅遊、冰雪文化、冰雪裝備製造和冰雪科創為核心的“5＋X”產業鏈，優化提升山地避暑、濱水避暑、森林避暑、鄉村休閑四大傳統業態，突出發展避暑康養、研學旅行、避暑旅居三大新興業態。

