民調顯示超六成日本民眾希望自民黨下野

2023年12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會後走過時任內閣官房長官鬆野博一（右）。（來源：新華社） 中評社北京4月22日電／據新華社報導，日本一項最新民意調查結果顯示，超過六成日本民眾希望首相岸田文雄領導的自由民主黨在下屆眾議院選舉後下野。



日本《每日新聞》20日至21日對1032人實施電話調查，詢問其是否希望在下屆眾議院選舉後更換執政黨。調查結果顯示，約62%的受訪者希望自民黨下野從而實現政權更迭，約24%表示不希望。



從受訪者年齡段來看，30歲至59歲的民眾大多不希望自民黨繼續執政，占比近70%。從所支持政黨來看，在野黨立憲民主黨的支持者中超過90%希望自民黨下野，另一在野黨日本維新會的支持者中約70%給出同樣回答；自民黨執政夥伴公明黨的支持者中，也有近30%希望自民黨不再執政。



去年底，自民黨曝出“黑金”醜聞，多個派閥為所屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將以“回扣”形式返還給議員。這部分資金將不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記，從而成為不受監管的秘密資金。本月早些時候，自民黨對39名涉事者進行黨紀處分。



《每日新聞》民調顯示，70%的受訪者表示，岸田文雄領導的“岸田派”牽涉醜聞，他本人卻沒有受到處分，這“不可接受”。



日本國會眾議院選舉四年一次，本屆眾議員任期至2025年10月結束。按日本媒體說法，岸田文雄一直在尋找解散眾議院並提前舉行選舉的有利時機，以鞏固其政治地位，從而在今年秋季連任自民黨總裁。



近期，岸田內閣支持率持續在低位徘徊。時事通訊社11日發布的民調結果顯示，岸田內閣支持率再探新低，跌至16.6%；自民黨支持率同樣慘淡，僅為15.3%。