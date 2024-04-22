第十九屆中國中學生作文大賽頒獎典禮舉行

4月21日，著名兒童文學作家張之路在活動現場分享自己與文學結緣的故事。（來源：新華社） 中評社北京4月22日電／據新華社報導，第十九屆中國中學生作文大賽頒獎典禮21日在澳門科技大學舉辦，共105名來自全國各地的中學生相聚澳門，以文會友。



本屆大賽以“對話”為主題，採取筆試、口試及演講的形式，總決賽角逐出初、高中組“恒源祥文學之星”（以下簡稱“文學之星”）各10名、“恒源祥文學之星提名獎”各10名，以及“最佳綜合素質獎”“最佳思辨獎”等單項獎。



初中組“文學之星”獲獎者、澳門鏡平學校中學部學生胡駿韜受訪時表示，寫作是思考高度以及思想深度的一種體現，未來還會堅持創新創作。“正所謂‘我思故我在’，不斷寫作也是不斷思考的過程，所以我會堅持這件事情”。



高中組“文學之星”獲獎者、山東費縣第二中學學生胡皓森說：“我和來自全國各地的同學們交流生活、學習，也瞭解到了天南海北的不同習俗以及生活經歷，我們真正做到了對這次主題‘對話’的詮釋。”



活動中，著名兒童文學作家張之路、金本等嘉賓分享了自己與文學結緣的故事。



澳門學聯會員大會主席阮舒淇表示，澳門在促進中西文化對話交流方面發揮重要作用，期望參賽學生能夠借此機會認識澳門中西交融、和而不同的獨特一面。



恒源祥（集團）有限公司董事長陳忠偉表示，“文學之星”們激揚才華，展現了新一代青年人的思考與探索，希望此次作文大賽是他們未來人生之路的一座燈塔，指引他們找到更廣闊的星辰大海。



本屆大賽由中國中學生作文大賽組織委員會主辦、恒源祥（集團）有限公司協辦、澳門中華學生聯合總會承辦。