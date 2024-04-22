﻿李慧琼：建立愛國愛港主流價值觀

3月30日，軍事體驗營活動在隆重的升國旗儀式中拉開帷幕。（來源：新華社） 中評社香港4月22日電／據大公報報導，特區政府本月8日宣布在憲法和基本法推廣督導委員會下成立愛國主義教育工作小組，由全國人大常委會委員李慧琼擔任小組組長。李慧琼昨日出席電視節目時表示，小組將於本月召開首次會議，香港推行愛國主義教育的目標是要建立以愛國愛港以及與“一國兩制”相適應的主流價值觀，配合特區政府的施政政策，旨在讓市民認識國家發展及成就。＼大公報記者 龔學鳴



愛國主義教育工作小組將會協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。小組組長李慧琼昨日在一個電視節目透露，月內小組會召開首次會議。



全面認識國家歷史和成就



李慧琼指出，《愛國主義教育法》是全國性法律，不會直接適用於香港，施政報告也提到會有一系列適合香港的方式去推行愛國主義教育；簡單而言，要讓市民認識中國歷史、文化，以至國家的最新發展、建設、政府架構、成就等。



她希望透過一系列工作，從個人、家庭、學校和社會教育，讓市民全面認識國家的歷史、文化、成就、建設和外交，形成對國家的擁護、尊敬和愛護，會以靈活、市民容易接受和“入腦”的方式進行。她強調，愛國主義教育不是強加，亦不存在不愛國、不愛黨便要受懲罰。



李慧琼指出，如果熱愛國家，相信對執政黨亦會認同。她說，自己個人而言，愛國不直接等於愛黨，現時國家在執政黨中國共產黨帶領下，取得一系列成績、建設等，我們談對國家成就認同，對國家各方面認同，其實等於對國家執政黨的認同，亦等於對國家執政黨的熱愛。所有制度都是那樣，有其好處、亦有其局限和挑戰。

