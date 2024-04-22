第九屆全港運動會開幕

第九屆全港運動會（港運會）開幕典禮今日（21日）在紅館舉行。（來源：點新聞） 中評社香港4月22日電／據香港文匯網報導，為推動社區普及體育文化，第九屆全港運動會（港運會）開幕典禮今日（21日）在紅館舉行。署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，港運會是屬於全香港市民的體育盛事，也是本地運動員表現的最佳機會，期望健兒盡展所長，引領熾熱的運動氣氛，以達到全港運動、全城踴動的目的。



劉震引述國家主席習近平提到，體育承載國家強盛、民族振興的夢想，是提高人民健康水平的重要手段，也是實現中國夢的重要內容。他形容，港運會成功籌辦有賴社會各界支持，感謝活動籌委會、港協暨奧委會等單位的協助。



港運會表演節目豐富，單是暖場，就請來離島、元朗、觀塘等地區的啦啦隊表演，還有《中年好聲音》代表周吉佩、羅啟豪等人獻唱，“預熱”現場氣氛。開幕典禮則由國家奧運金牌運動員王懿律及丁寧、香港獎牌運動員蘇慧音和許得恩燃點聖火，政務司司長陳國基宣布港運會正式開始。儀式結束後，中國香港中國國術龍獅總會、港姐啦啦隊、香港運動員樂隊等團體陸續表演，令人目不暇給。



港運會自2007年開始，每兩年舉行一屆，是一個以18區為參賽單位的全港性大型綜合運動會。舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，促進18區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感。



第九屆全港運動會的區際體育比賽於4月21日至6月9日舉行，設有田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球共八項體育比賽，共1000場賽事，其間會舉辦一連串全民參與活動，讓全港市民參加。