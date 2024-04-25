網評：白瘦幼審美背後是對女性的刻板定義

中評社北京4月25日電／網評：單一白瘦幼審美的背後，是對女性的刻板定義



來源：紅網 作者：聶陶佳鑫



繼“寶寶碗”“奶屁音”“剛滿十八歲”這樣的詞條出現在大眾視野後，“嬰兒直”“寶寶牙”這樣的幼態審美正在成為定義女性是否美麗的標準。顧名思義，“嬰兒直”睫毛指的是睫毛像嬰兒一樣又長又直、自然下垂；“寶寶牙”就是追求牙齒像小寶寶一樣，有兔牙，小虎牙，給自己增添幼態感。為了迎合這樣的審美，有的博主特意去醫院做手術來讓自己刻意迎合這樣的幼態審美，並以此為美麗、時尚的標簽傳遞給大眾。



我們反對的不是“白瘦幼”本身，我們反對的是單一的、被凝視的、刻意的、極端的、病態的審美侵蝕。女性服裝越做越小，女性身材好的標準是眼鏡腰、漫畫腿、直角肩等，白晳、瘦弱、年輕逐漸成為審判一位女性是否美麗的標準······這樣的審美最終走向的是，一個正常的成年人會認為自己刻意往嬰幼兒方向靠攏的行為很可愛，刻意幼態化自己。許多女性不惜節食過度，用催吐、強行束腰的方法來讓自己符合這樣的審美，最終導致自己營養失衡，生理期紊亂，精神萎靡，對自己的身心健康造成不可逆的影響。心理學者李雪認為這種幼態感審美是一種獵物審美，在向社會表達“我是等待被獵取的獵物”，幻想得到照顧和寵愛。這樣單一、畸形的審美大量霸占著我們的社交平台，久而久之，女性會慢慢懷疑自己沒有達到這樣的“標準”是不美麗的，會真的相信自己是弱小的、需要被人保護的，心甘情願將對美的定義讓渡給他人，成為別人的附庸。



“白瘦幼”不是判定美的唯一標準，真正的美是多元的、健康的、自信的、自愛的。我們不能要求世界上美麗的花都是同一種顔色和品種，同樣我們也不能判定一個人的美麗是因為他或她能滿足大眾對“白瘦幼”的定義。真正的美是由內而外散發出來的氣質，而不是單單局限於外表。花有百樣紅，每個人都有自己的價值，都有自己的風格。我們常說自信最美麗，展現自己的美麗首先就要肯定自己，愛自己。真正的自信，來源於內在接受而非外界的評價，能夠接納自己。我們可以看到《超級女聲》節目中那些女孩子體現出來的自信和各種風格，在那個年代穿什麼衣服，無論胖瘦，無論什麼膚色，在她們眼中都是美麗的，因為她們認為自己是健康的，自信的。

