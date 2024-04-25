中評社北京4月25日電／網評：學會“留白”何嘗不是一種積極的態度？



來源：紅網 作者：曾繼濤



近日，一位博主發布媽媽讓大學的自己休學一年的視頻引起了網絡熱議，視頻中媽媽對女兒說的“休息一年而已，天又不會塌”觸動了許多網友的心弦，紛紛在評論區講述自己的經歷和對媽媽行為的認同和理解。



從小到大，我們一直被灌輸著只要努力到下一人生階段，生活就會好起來的思想：“考上大學就好了，卻發現到了大學的課比高中更難更多；考上研究生就好了，卻沒人在意考研路上的學子要付出多大的努力；考上公務員就好了，卻沒人發現這條路上競爭壓力比考研只增不減；找到工作就好了，卻發現朝九晚五的生活總讓人喘不過氣……”究竟要多少個這樣的階段，才能真正過上我們被灌輸的“好起來的生活”？



休學不是逃避，而是清掃雜亂，學會重新開始的態度。心理學上表明，長期的心理壓力和情緒低落可能導致心理疲勞，這是一種由於持續的心理努力而導致的資源和能量耗盡的狀態。心理疲勞會影響個體的集中力、創造力和問題解決能力。那麼，當一個人的精神和心理一直處於壓抑狀態，那他向前的動力又從而何來？只靠那虛無縹緲而一望無際的所謂“下一階段的美好生活”來支撐，顯然是不可靠的。相反，當一個人在清除壓力之後擁有著飽滿的精氣神，則會去為下一階段的邁入而準備充足的信心和動力。



學會不斷前進是得到美好人生的基石，但感受生活才是緩解基石之上被荊棘刺痛的良藥。美國青少年在高中畢業後，或大學期間總會有一個“gap year”來給自己一年的時間去旅遊、體驗社區服務或是做兼職工作，儘管中國大多數普通家庭的條件不允許孩子去花大量的時間和金錢去感受傳統意義上的“gap year”，他們會被認為是不學無術，浪費時間。但仍有越來越多的年輕人願意為了感受生活而選擇“硬座直達拉薩”，選擇孤身一人帶著行李騎行到達新疆，選擇在大三一年休學做自媒體，選擇凌晨三點起床爬武功山只為看到金色的日出……他們的人生並沒有因為那一段時間的留白而變得萎靡不振、無所事事，而是成為他們回顧記憶中朝氣蓬勃的自己而備受鼓舞的力量，這何嘗又不是一種積極的人生態度呢？

