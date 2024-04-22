鄭文燦接海基會董事長？張善政：祝有所發揮

桃園市政府今日舉行母親節庇護商品行銷記者會，現場表揚熱心公益的企業。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）針對外傳“行政院副院長”在520後將接任海基會董事長一職，中國國民黨桃園市長張善政今日出席活動受訪表示，預祝鄭文燦能夠在未來的新“內閣”裡面有所發揮，他也希望未來兩岸能多交流，化解彼此的敵意，絕對是好事情。



每年5月的第2個周日是台灣的母親節，桃園市政府今日舉行母親節庇護商品行銷記者會，包括張善政、桃園市府各局處一級首長與多位藍綠議員代表都到場出席。



針對外傳“行政院副院長”在520後將接任海基會董事長一職，張善政在會後接受媒體聯訪時大方祝福鄭文燦說，預祝鄭文燦能夠在未來的新“內閣”裡面有所發揮。對於是否期待未來兩岸能多交流？張善政認為，在兩岸緊張的氛圍下，能夠多一些交流總是好的，越多的交流，越能夠化解彼此的敵意，讓彼此真心的瞭解，這絕對是好事情。



桃園市政府為迎接溫馨母親節到來，桃園市庇護工場特別推出各式蛋糕、手工餅乾等母親節禮盒，除邀請身障團體“翊聲承諾”暖場表演外，現場也表揚去年採購庇護工場產品競賽優勝單位，共計有11個機關學校及30家企業熱心公益，大量採購庇護產品。



桃園市政府勞動局表示，庇護工場型態多元，有食品烘焙、零售、汽車美容、有機蔬菜、洗衣、印刷、攝影器材租借等服務，所推出的各項商品，消費者可安心享用，並鼓勵民眾及企業團體大量採購，支持桃園庇護商品。