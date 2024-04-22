美商欺負桃園勞工？桃市府今召開勞資調解

桃園市產業總工會今日到桃園市政府前陳情。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）全球知名半導體製造公司美商科林研發集團在台灣的子公司泰洛斯製造公司，4月8日無預警要求中壢廠120位物流員工5月起到大園倉庫報到，引發員工不滿。桃園市產業總工會今日到桃園市政府前陳情，桃市府也在今日召開勞資爭議協調會議，確保勞工權益。



桃園市產業總工會秘書長魏豫綾今日率領勞工到桃園市政府前陳情表示，中國國民黨桃園市長張善政2023年就曾訪美招商，希望美商來桃園投資，但希望張市長在歡迎美商投資的同時，對於美商企業有欺負桃園勞工行為時，也要硬起來挺桃園勞工，更要有具體作為，不能放任美商企業欺負桃園勞工。



桃園市政府勞資關係科長董純惠出面接受陳情時指出，桃園市政府在收到工會調解申請書後，已安排在今日召開勞資爭議調解會，會中勞資雙方確認訴求，同意訂於4月29日召開第二次調解。桃園市府呼籲泰洛斯公司能維持勞資和諧關係持續協商，重視勞工訴求，審慎評估現行員工調動配套方案與補償措施，以確保勞工工作權益。



桃園市政府勞動局表示，工會訴求桃園市勞動權益基金應針對勞動事件法勞工涉訟應給予補助部分，市府也將工會提案報勞工權益基金委員會審議，另為確保泰洛斯公司大園倉庫消防安全，市府也將持續派員巡查，並依規列管檢查。

