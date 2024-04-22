蕭美琴遭爆帶23瓶私酒免查驗　綠委幫澄清

綠委林楚茵。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）社群網站爆料，稱蕭美琴日前將在美國的自用物品運送回台，傳出透過台“外交部”要求“關務署”免23瓶私酒查驗。涉外人士指出，駐外人員調回自用酒類，超過免驗5公升就要申報，“財政部”會待物品運抵後，通知當事人繳納稅額，本質上與“私菸案”不同，明顯是有心人士刻意誤導。



民進黨“立委”也替蕭美琴澄清。林楚茵今天回應說，這很明顯就是政治操作，有關於外交人員從“國外”返台攜帶物品有相關規定。關稅法當中免稅規定，駐在“中華民國”各國“使館”、外交官等，進口公用或是自用物品都會有免稅稅法。但依照該國給予同樣待遇者為限，根據關稅法第49條規定，外交機關人員任滿調回，自用東西都可以帶回來。



林楚茵說，至於酒類進口有關稅相關，有一定免稅額度在，只要是進口自用酒類不超過5公斤是免稅，對於外交人員有外交禮遇。會有這個文件出來，充滿政治操作。蕭美琴並沒有申報紀錄，身為外交人員熟悉法規。未來如果超過額度，一定會依法申報，不要刻意放話，一切依法依規。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也說，有依照規定辦理就不是特權，有合法申報就不是走私，大家要一起辨識錯假訊息與認知作戰。