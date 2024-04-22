遭爆穿戴名牌　女綠委喊冤：小香風非香奈兒

綠委林楚茵。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）中國國民黨立委徐巧芯因大姑夫婦涉詐、洗錢案遭牽連，日前又被社會民主黨台北市議員苗博雅爆料是個“精品愛好者”，還有網友盤點出徐的名牌穿搭。連帶讓民進黨立委委吳思瑤及林楚茵都被點名穿戴名牌。吳思瑤今天對此回應說，這個指涉真的非常有趣，她跟林楚茵被用放大鏡檢視。譬如網路亂傳，被講成30幾萬（新台幣）的珠寶。是在台北市東區小店買的，大約1500元。而手鐲大概2000元，是美國品牌，都不是40、50萬元的珠寶。



網友找出過去吳思瑤穿戴珠寶的照片說，有一條目測是最近火紅的意大利珠寶品牌Buccellati COLLIER OPERA TULLE價值2萬歐元（大約新台幣69萬元）。網友發問問吳思瑤，是不是這條？還是高仿？還有一個手鐲Cartier BRACELET LOVE 4 DIAMANTS 價值1.2萬歐元（新台幣約44萬元）。



吳思瑤一一作出解釋。她表示，購買名品在自己能力範圍沒有什麼錯誤，時尚產業就是這樣來。但個人事件就回到個人有沒有詐騙的焦點上。她是台灣台北時裝週發起人，大家一起關心台灣品牌，花時間在莫須有指控，是浪費媒體專業。



林楚茵說，感謝國民黨側翼幫她加持，“我有小香風，但是沒有香奈兒”。很多東西是韓國東大門購買的，可以被國民黨側翼幻想成香奈兒，那她的時尚打扮應該是成功。時尚無罪。小香風大家應該都知道，小香風不代表香奈兒。



吳思瑤一聽又出面說，即使是香奈兒也無罪，那是百年工藝的品牌。