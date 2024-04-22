柬埔寨國王西哈莫尼會見王毅

中評社北京4月22日電／當地時間4月21日，柬埔寨國王西哈莫尼在金邊會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，西哈莫尼請王毅轉達太后和他本人對習近平主席和彭麗媛教授最誠摯的問候，衷心祝賀中華人民共和國成立75周年，祝賀中國取得舉世矚目的發展成就。西哈莫尼表示，衷心感謝中方為柬經濟社會發展提供無私的支持幫助，為柬中命運共同體建設提供強大動力，相信“工業發展走廊”和“魚米走廊”建設將推動柬經濟取得更大發展。柬方堅定奉行一個中國政策，積極支持習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和三大全球倡議。堅信柬中友好將代代相傳、歷久彌新。



王毅首先轉達習近平主席和彭麗媛教授對太后和國王的親切問候和良好祝願。王毅說，今年是國王陛下登基20周年，中方對此表示熱烈祝賀。



王毅表示，中柬友好由兩國老一輩領導人親手締造，歷經國際風雲變幻考驗，始終堅如磐石。國王陛下同習近平主席建立了深厚友誼和牢固互信，為中柬友好發揚光大發揮了重要作用。在兩國元首共同引領下，中柬命運共同體建設進入高質量、高水平、高標準的新階段。中方願同柬方一道，落實好兩國領導人戰略共識。中國將永遠做柬埔寨最可信賴的伙伴和最為堅強的後盾。



王毅說，中國正集中精力推進中國式現代化，加快發展新質生產力，擴大高水平對外開放。中國的發展也將為柬埔寨發展提供新的機遇。我們願同柬方密切合作，實現共同發展，讓中柬命運共同體建設繼續走在時代前列。



當日，王毅還同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談。