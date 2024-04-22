王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談

中評社北京4月22日電／當地時間4月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在金邊同柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談。



新華社報導，王毅祝賀柬新政府順利開局，表示中柬是命運與共、守望相助的鐵桿朋友。在兩國領導人戰略引領下，中柬命運共同體建設邁入高質量、高水平、高標準的新時代。中方將一如既往堅定支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，堅定支持柬方維護穩定、促進發展、改善民生，堅定支持柬埔寨在國際地區舞台發揮更加重要的作用。願同柬方一道，深化戰略互信，加強團結合作，夯實互利根基，推動中柬命運共同體建設取得更大發展。



王毅指出，今年是新中國成立75周年，也是柬埔寨新政府全面施政的開局之年，兩國關係面臨重要發展機遇。面對變亂交織的國際環境，雙方要強化高層戰略引領，把穩中柬命運共同體建設正確航向；深化各領域務實合作，夯實中柬命運共同體建設物質根基；加強團結協作，拉緊中柬命運共同體建設的安全防線；密切人文往來，築牢中柬命運共同體建設的民意基礎；加強多邊協調配合，營造中柬命運共同體建設的良好外部環境。



王毅表示，中方願同柬方一道，落實好兩國高層共識，按照新版構建中柬命運共同體行動計劃，加強發展戰略對接，全方位推進政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域合作。以“中柬人文交流年”為契機，增進人民之間的友好感情，夯實兩國關係的社會基礎。共同打擊網賭電詐、人口販賣等違法活動，徹底剷除有關犯罪團伙。共同推動中國東盟關係高質量發展，推動瀾湄合作大踏步前進，把牢東亞合作的正確方向。



宋金達祝賀中國全國兩會成功舉行，祝賀中國取得重大發展成就，為地區和世界帶來了機遇、提供了動力。相信在習近平主席的英明領導下，中國將實現既定戰略目標，中華民族必將實現偉大復興。宋金達說，柬中友好源遠流長，深入人心。兩國高層交往頻繁，各領域合作密切，共建“一帶一路”取得豐碩成果，為柬經濟發展提供了強大助力。柬方堅定奉行一個中國政策，堅定不移推進對華友好合作，期待更多合作項目在柬落地，歡迎更多中國企業來柬投資興業。柬方反對域外勢力在本地區製造事端，願同中方團結協作，確保東亞合作健康發展，共同維護地區和平穩定。