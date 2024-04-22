挺台電總經理留任　綠批藍政治操作停電

左起，民進黨委員張宏陸、黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）台電供電狀況問題引起爭論，台電總經理王耀庭20日請辭，但今天親自出面召開記這會，表明接受慰留。民進黨“立法院”黨團隨後也召開記者會力挺王耀庭。民進黨“立委”張宏陸發言時提到415停電事件，讓黨籍“立委”洪申翰在一旁趕緊提醒說，當天沒有停電。眾綠委發言謹慎，更全力挺台電。



民進黨“立法院”黨團22日召開“挺台電、挺台灣”記者會，黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰、林楚茵、副書記長賴惠員以及綠委張宏陸出席。



吳思瑤表示，請民眾給掌聲不要給罵聲，國民黨有計謀操作，用政治口水、潑髒水方式對待台電。國民黨從個別委員、黨團幹部到縣市首長，大家可以看到紛紛跳出來的政治攻擊戲碼，把國家綠能政策打成錯的，要獲取政治紅利。只要罵是民進黨的錯就好，國民黨還要再度擁抱核能。



吳思瑤表示，台電總經理留下男兒淚，連專業界教授都罕見團結出來力挺，所以希望在野黨不要讓政治凌駕專業議題，否則再多總經理來，都不一定有信心。王耀庭是貢獻社會、服務台灣，我們挺台電、挺王總經理，電力是專業，沒有專業，請在野黨閉上嘴。



洪申翰指出，台電記者會總經理現身說法，大家看了非常不捨，403地震規模很大，對台電基礎建設有很大傷害。大家都看到他們還守住電力設施，後續因為地震損傷停電事件，在野黨用污衊的話、不實輿論等酸言酸語還要求道歉等，造成台電士氣很大影響。



洪申翰說，經過一個週末，各界相挺總經理聲音出來，連署的都是台灣電力學界的大老。因為學界、專業界清楚知道這幾次台電局部停電的原因，不是缺電也不是能源政策問題，是一些局部故障。

