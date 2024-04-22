4月就爆限電危機！藍轟綠能源政策大錯誤

國民黨團召開“台電總經理請辭背鍋，掩蓋不了錯誤能源政策！”記者會，出席者左起楊瓊瓔、涂權吉、鄭正鈐、黨團書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、羅廷瑋。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月22日電（記者 楊騰凱）台灣近期頻傳供電吃緊，4月15日更是差點出現限電危機，最後台灣電力公司花費新台幣2400萬元向企業購電才度過難關。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會痛批，是民進黨的能源政策錯誤導致限電，不該由台電總經理背黑鍋辭職負責，不要在賴清德520就職當天，拿停電、限電當賴的見面禮。



國民黨團今日召開“台電總經理請辭背鍋，掩蓋不了錯誤能源政策！”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，副書記長許宇甄、鄭正鈐，以及“立委”楊瓊瓔、張智倫、羅廷瑋、塗權吉等人出席。



台灣近期頻傳電力供應吃緊，包括4月15日的限電危機，台電以每度電12元的價格向10家企業購電度過難關，花費約2400萬元。台電總經理王耀庭20日宣告請辭負責，不過今日上午台電召開記者會，王耀庭宣布接受慰留。



洪孟楷表示，台電這兩天也急了，一直發新聞稿解釋現在的停電跳電次數比馬政府時代好很多，那我們要問台電是不是默默修改了台電停電認定標準？認定要一分鐘以上，停跳電次數才可以大幅降低？而且是不是電不夠了，才會這麼頻繁跳電？賴清德應該說清楚錯誤的能源政策要不要檢討？否則台電總經理再怎麼辭職都沒用。



鄭正鈐表示，4月15日限電危機不是台電的錯，是民進黨錯誤能源政策的錯，如果要讓台電總經理辭職，這是錯誤的責任政治。民進黨能源政策沒有處理好，出現415限電危機，以及桃園連日停電，最後竟然是專業經理人台電總經理辭職負責，這樣子對嗎？

