詐騙犯假冒南投縣府勸募　許淑華驚訝

石龍宮榮譽主委吳秋福捐贈交通車，南投縣長許淑華代表受贈。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月22日電（記者 方敬為）南投縣石龍宮今天在中國國民黨縣長許淑華的見證下，捐贈2輛8人坐交通車予縣內社福機構，許淑華感謝石龍宮善盡社會責任，協助推展社福工作。石龍宮榮譽主委吳秋福則透露，曾接到自稱南投縣府募款電話，他感覺有異，沒有上當。許淑華驚訝竟有假冒縣府詐騙，還好主委有防詐意識，強調縣府不會以電話募款，台灣詐騙猖獗，多一分謹慎少一分傷害。



南投縣石龍宮福德會22日在縣府捐贈交通車，分別提供永山宮附設私立玄愛兒少關懷家園及良顯堂社會福利基金會附設陳綢兒少家園各一輛8人座交通車。捐贈儀式由石龍宮榮譽主委吳秋福代表捐贈，縣長許淑華代表接受，並回贈感謝狀及模型小車。



吳秋福表示，石龍宮取之於社會、回饋於社會，並當場承諾，南投縣府或縣內社福機構如有需要，石龍宮明年可再捐贈！獲得滿堂彩。



許淑華表示，中寮石龍宮遠近馳名，到廟內參拜還可以免費吃泡麵，因此有“泡麵土地公”的別稱。每年到石龍宮參拜、吃泡麵的信眾非常多，石龍宮近年不只帶動中寮鄉觀光發展，也將民眾捐贈的香油錢用在社會公益，去年廟方透過縣府表達欲關心社會公益，經縣府建議決定捐贈交通車，今年一口氣就捐了2輛交通車，非常熱心！



縣府轉介將交通車捐贈給南投市玄愛兒少家園及埔里良顯堂陳綢兒少家園，由於這兩個機構交通車已年久失修，相對有需求，許淑華感謝中寮石龍宮熱心公益，協助縣府推展社福工作。

