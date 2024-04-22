張善政：錯誤能源政策不改　換再多人也沒用

張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）台電供電狀況問題引起爭論，台電總經理王耀庭20日請辭，今日開記者會表示已獲慰留。中國國民黨桃園市長張善政今日出席活動受訪表示，如果上位錯誤的能源政策不有所改動的話，換再多的台電幹部都是沒有用的，他樂見從基層幹起的王耀庭能繼續留在台電努力，也希望新政府能敞開心胸檢討能源政策。



每年5月的第2個周日是台灣的母親節，桃園市政府今日舉行母親節庇護商品行銷記者會，包括張善政、桃園市府各局處一級首長與多位藍綠議員代表都到場出席。



台電供電狀況問題引起爭論，台電總經理王耀庭20日請辭，他今天召開記者會表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責，接受慰留會有酸言酸語，但他相信這個決定，絕對是為台電最好的決定。



張善政在會後接受媒體聯訪時指出，如果上位錯誤的能源政策不有所改動的話，換再多的台電幹部都是沒有用的，所以重點不是台電的總經理要不要留任，他很高興台電這位從基層幹起的總經理能夠留下來，能好好把台電的維修照顧好，但是真正的問題他已經講過非常多遍，是台灣的上位能源政策有問題。8年已經馬上就要過去了，他就不講了，希望新政府能夠真的敞開心胸檢討能源政策，這才是根本之道。



桃園市已連續3天停電，造成民怨，還有桃園市民怒灌蔡英文臉書嘲諷是“跳電國家隊”，張善政曾為此怒批說，他不覺得台電總經理辭職，以後停電就都不會發生，因為台電是上位錯誤能源政策的受害者之一，總經理辭職於事無補，且台電的董事長已懸缺超過兩年，是由“經濟部次長”代理，也無法理解這樣情況的原因。其實台電在過去都是很努力的，但上位的能源政策，讓台電的財務結構出問題，也無法適當維修基礎設施，這是最大的問題，他再次呼籲賴清德新政府要誠實面對過去8年，錯誤的能源政策，好好檢討才是根本之道。