藍智庫資金遭監管？黨產會否認：錯誤資訊

林峯正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨將裁員智庫“國政基金會”三分之二人力，黨主席朱立倫對外表達，近年因民進黨執政後，以不當黨產條例“封鎖”國民黨，導致基金會無法取得財源。不當黨產處理委員會主委林峯正22日澄清，這是錯誤資訊。我們未認定國政研究基金會是國民黨附隨組織，未監管財務往來，也未監控資金往來。



國民黨智庫“國政基金會”財源短缺，朱立倫證實此事，並指出，近年來民進黨執政後，以《不當黨產條例》封“鎖國”民黨，導致智庫無法取得財源，也無法接任何公部門案子，每年都要花費新台幣7千至8千萬元維持運作。今年經費支出預計將減少至約5000萬元，明年將持續縮減，



“立法院”內政委員會22日處理今年度“行政院”、不當黨產處理委員會預算凍結書面報告案，並邀“行政院秘書長”李孟諺、不當黨產委員會主委林峯正列席備詢。



林峯正會前接受媒體訪問澄清，朱立倫的說法是錯誤資訊！不當黨產委員會成立時，便很清楚地說明國民黨的合法收入完全不會成為被執行的對象，也就是國民黨的政黨補助款每年都有領，並沒有被查扣執行，過去是這樣，未來也是這樣，那為什麼今年突然又會被執行呢？



林峯正也說，我們並未認定國政研究基金會是國民黨的附隨組織，因此我們並未監管該基金會的財務往來，也並未監控該基金會的資金往來。他強調，只要是國民黨任何合法的收入，都不會是不當黨產委員會執行對象。



媒體也問及，林峯正在2021年曾表達“黨產會3年後落日”，目前有相關規劃嗎？林峯正指出，現在相關訴訟被處分的對象主要是國民黨及其附隨組織，相關案件都還在法院里進行，結束的還非常有限，要談結束，恐怕還要看法院進度。



媒體追問，是否任期還會再往後延4年？是否還會留任？林峯正認為，黨產條例中並沒有落日條款，但現在的委員任期確實到今年8月底，他的任期快到了，屆時再看政策如何考量。媒體再度追問，將上任的賴清德有否相關指示？林峯正說，目前沒有相關訊息。