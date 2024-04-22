“監院”查35年舊案　藍聲援侯友宜

藍委洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月22日電（記者 楊騰凱）“監察院”調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，24日將約詢時任台北市中山分局刑事組長的新北市長侯友宜。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今日代表黨團聲援侯，強調此事就是政治查案、政治追殺，只因侯與賴清德競選2024就秋後算帳，國民黨團強力譴責。



“監察院”日前以“威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案”為由，對侯友宜發出調查通知。該案發生於1989年8月，當時被政府列“黑名單”限制入境的海外異議分子包括世台會總幹事羅益世等闖關回台並與警方發生對峙，後來被驅逐出境。



國民黨團今日召開時事回應記者會，出席成員包括洪孟楷以及國民黨新竹市“立委”鄭正鈐、新北市“立委”張智倫。



洪孟楷被視為國民黨2026新北市長可能的參選人。



洪孟楷表示，“監委”不去查當時下令的高層，而約談侯友宜，這明明白白就是政治查案，政治追殺，有必要做成這個樣子嗎？有必要讓民眾認為只要政治立場不同，即便是35年前的舊案，只要說你不對，就必須約談你，有這樣的辦案方式嗎？



洪孟楷表示，國民黨團強力譴責，“監察委員”是不是不符比例原則，難道只因為侯友宜2024與賴清德競選，選後就政治追殺秋後算帳嗎？