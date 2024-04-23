國新辦舉行發布會　介紹吉林振興新突破

新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京4月23日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室4月22日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會的第十場，吉林省委副書記、省長胡玉亭，吉林省委常委、常務副省長蔡東，副省長李國強，副省長楊安娣出席發布會，就“在新時代吉林振興中實現新突破”予以介紹並回答記者提問。以下是發布會問答全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們舉行“推動高質量發展”系列新聞發布會的第十場，非常高興邀請到吉林省委副書記、省長胡玉亭先生，請他為大家介紹“在新時代吉林振興中實現新突破”有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有：吉林省委常委、常務副省長蔡東先生，副省長李國強先生，副省長楊安娣女士。



下面，首先請胡玉亭先生作介紹。



吉林省委副書記、省長胡玉亭：女士們、先生們、媒體朋友們，大家上午好！首先，向大家長期以來對吉林振興發展的關心支持，表示衷心感謝！也非常高興有這個機會向大家介紹吉林振興發展的有關情況。



習近平總書記對吉林振興發展寄予厚望，黨的十八大以來，三次視察吉林，對我們提出“新擔當、新突破、新作為”的重要要求，為吉林全面振興擘畫了藍圖，注入了強大動力。



我們牢記囑托，堅決扛起維護國家糧食安全、產業安全、能源安全、生態安全、國防安全的重要使命，推動振興發展步入“上升期”“快車道”。去年，我們全省GDP增長6.3%，高於全國1.1個百分點。今年一季度，地區生產總值增長6.5%，高於全國1.2個百分點，多項經濟指標增速位居全國前列，保持了穩中有進、穩中向好的良好態勢。

