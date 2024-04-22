吳再益：台積電是用電巨獸　規模持續往上

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／近日發生多起供電意外，險出現限電危機，台電啟動需量反應向用電大戶買電。對此，台灣綜合研究院長吳再益受訪時表示，台積電的用電規模，可能是用電大戶的400至500倍，是超級的用電大戶，因為台積電有關先進製程，包含3奈米、5奈米、7奈米，到去年底為止，這些先進製程的產量已經超過台積電產能50%。



根據《自由時報》報導，吳再益接受訪問時表示，台積電24小時連續製程，屬全時段用電，年負載率高達80～90%。由台積電先進製程的稼動率推測，在先進製程產能部分，應該會處於滿載狀態，生產工廠的日用電曲線分布，應該是全日都維持用電尖峰。



吳再益說，對於台積電的用電，政府是採取“雙迴路”概念，不是衹有一條線，而是用雙迴路來防範斷電意外發生，確保台積電連續生產過程不受干擾。



吳再益指出，台積電未來用電量，到了2030年，每年至少300億度到400億度，就是跟當前用電量比較，一定還會再有超過50%成長，如果RE100（再生能源倡議）超過30%往上來看，可能台積電一家，2030年要用的綠電就會超過100億度的電。不單單是台積電，甚至台灣很多知名的國際大企業，不是高科技的，都會被規範在整個供應鏈裡面有關綠電的成分、綠電的比例，都會受到關注。

