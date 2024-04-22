李彥秀：傅崐萁率團赴陸　具黨中央代表性

國民黨文傳會主委李彥秀受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日將率黨籍“立委”前往大陸訪問，國民黨中央是否會派人隨團的問題？文傳會主委、國民黨“立委”李彥秀今天接受中評社訪問時表示，這次傅崐萁並不會特別帶黨中央的人一同赴陸，但是許多隨行的國民黨“立委”也都有黨職，且傅本身就是黨中央的政策會執行長，所以無論是他本人還是這次的出訪都具有黨中央的代表性。



傅崐萁計劃於25日率領黨籍“立委”前往大陸進行訪問。據台灣媒體報導，這次訪問的重點可能包括與大陸國台辦主任宋濤及大陸政協主席王滬寧的會晤，出訪目的旨在反映台灣民眾對於兩岸交流的看法，並尋求在觀光和農漁產品外銷方面的進一步合作。



國民黨副主席夏立言已多次赴陸，相比之下黨中央更有赴陸拜會的經驗。中評社提問，是否有黨中央支援或派人隨行？李彥秀表示，傅崐萁本身就是黨中央的政策會執行長，政策會與“立法院”黨團與黨中央之間有著緊密的互動，同時本次隨行的委員很多也都有黨職。因此她強調，這次傅崐萁的訪陸之行是有著黨中央的代表性。



李彥秀接著指出，國民黨一向支持透過對話來增進兩岸交流，取代對抗。期望能透過此次訪問解決台灣農產品外銷大陸，以及台灣觀光業者在缺乏陸客後所面臨的狀況，並期待能夠為台商、台青、台生在當前挑戰和困境中提供幫助。