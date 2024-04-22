藍智庫大裁員　李彥秀曝未來走向

國民黨文傳會主委李彥秀。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨智庫“國政研究基金會”將進行改革，大砍三分之二的人力，國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天接受中評社訪問表示，過去幾年民進黨的清算導致國民黨財務非常困難，儘管智庫非常重要，但還是不得不輕量化。她也透露，國民黨將透過這一契機，改變和產學界的合作模式，讓黨內能進行內造化。



國民黨主席朱立倫昨受訪時證實，從6月1日起，“國政基金會”將實施人員精簡計劃，大砍三分之二的人力。此外，他也宣布基金會的年度經費將削減三分之一，原本經費一年約新台幣8千萬元，將縮減為5千萬元。



對此，李彥秀向中評社表示，雖然智庫對國民黨非常重要，但由於過去在轉型正義和促進轉型正義委員會的運作過程中，民進黨的清算行動對國民黨財務造成重大影響。國民黨不僅失去了原有資產，還面臨追繳巨額款項的壓力，這些都對黨的財務狀況構成了挑戰。



李彥秀強調，儘管財務狀況艱困，黨仍將尋求新的合作模式，包括與學界和產業界的合作，以及內部創新，以期讓智庫在未來能夠更靈活地與黨中央、“立法院”黨團的合作。她表示，智庫的輕量化和黨的內造化改革，將有助於智庫在重要議題上發揮更大作用，並期待產業界和學界能提供更多支持。