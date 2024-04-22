以色列無法簽署囚犯交換協議

中評社香港4月22日電／以色列總理本雅明·內塔尼亞胡表示，“因為哈馬斯增加了要求”，因此無法簽署允許釋放加沙以色列俘虜的囚犯交換協議。



NHK報導，內塔尼亞胡在逾越節之際的視頻致辭中表示，他“一刻也沒有放棄拯救加沙地帶以色列囚犯的使命”。



內塔尼亞胡稱自己的所有交換囚犯提議都被哈馬斯拒絕。就以色列街頭抗議政府辭職、提前舉行選舉以及盡快簽署交換囚犯協議的呼聲，他說：“哈馬斯利用了以色列的分裂，並受到政府壓力的慫恿。”



內塔尼亞胡表示，哈馬斯已經提出了更加苛刻的釋放俘虜的條件，他們將在未來幾天“加大對哈馬斯的外交和軍事壓力”，因為這是帶回俘虜並“贏得勝利”的唯一途徑。



他說，他將捍衛以色列軍隊及其戰士，對於美國計劃因約旦河西岸侵犯人權行為而對以色列軍隊“內扎赫耶胡達”營實施制裁的消息，內塔尼亞胡表示，“如果任何人認為他們可以制裁以色列軍隊中的一支部隊，我會全力反對。我會進行鬥爭。”



在此期間，有消息稱，以色列參謀長哈勒維批准了繼續加沙戰爭的計劃。



以色列軍方發言人丹尼爾·哈加里在新聞發布會上表示，他們本周在加沙中部完成了另一次“行動”，摧毀了屬於哈馬斯的一處基礎設施，並正在為加沙戰爭的下一階段做準備。



哈加里表示，軍隊的指令沒有變化，如果有變化，他們將以透明和負責任的方式進行更新。