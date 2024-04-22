審“國會”改革法案　藍白總召齊嗆柯建銘

民眾黨黨團總召黃國昌進行程序發言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會上周併案審查民進黨與中國國民黨“立委”所提“國會”改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨“立委”所提散會動議。今天再度排審相關法案，但一開始朝野再度進行攻防，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨團總召黃國昌發言時，和民進黨團總召柯建銘互嗆，現場氣氛頗為火爆。



“立法院”司法及法制委員會今天審查民進黨黨團擬具“立法院”組織法部分條文修正草案”案、高金素梅等23人擬具“立法院”組織法第三十二條條文修正草案”案、委員賴瑞隆等16人擬具“立法院”組織法第三條、第五條及第三十二條條文修正草案”案等。



由於會議主席鍾佳濱上次在會議休息時“神隱”，國民黨臨時提案希望未來要休息必須明訂起迄時間，以及會議20分鐘未繼續就可推出代理主席。國民黨並提出希望程序發言，羅智強、翁曉玲、柯建銘、沈發惠、黃國昌等都登記發言。



黃國昌發言說，他觀察好幾次程序發言，已經成為恣意的自由搏擊空間，我們尊重發言，但是不包括坐在底下按著麥克風自己發言。現在已經有規定“立委”行為法，就是上面的人發言，下面要尊重不是有人按著麥克風，想要發言就發言。

