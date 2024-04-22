議事攻防戰　綠委再度不敵藍委人數優勢

司法及法制委員會討論“國會”改革相關修法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會上周併案審查民進黨團與國民黨“立委”所提“國會”改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨“立委”所提散會動議。今天再度排定相關法案，朝野持續攻防。開會才逾一小時，輪值的民進黨召委鍾佳濱在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘允許之下，處理國民黨團總召傅崐萁提出的散會動議，經表決後，國民黨“立委”以贊成6票，對上反對5票，在尚未進行任何法案討論之下，讓鍾只能宣佈散會。



“立法院”司法及法制委員會今天審查民進黨黨團擬具“立法院”組織法部分條文修正草案”案、高金素梅等23人擬具“立法院”組織法第三十二條條文修正草案”案、委員賴瑞隆等16人擬具“立法院”組織法第三條、第五條及第三十二條條文修正草案”案等。



由於上週民進黨召委鍾佳賓排案審查時，讓會議進入休息長達3小時，藍綠今天在委員會仍敵意不減，互控對方有意癱瘓議事。負責主持會議的鍾佳濱面對國民黨團再度提出散會動議時強調，不經討論由主席說表決通過的散會動議就是原子彈，轟炸完畢一片廢墟，因此我們散會動議提出時，各黨都要特別謹慎。至於什麼是空包彈，就是議事表決不會過，還一直提出散會動議，是延宕主席處理議案的時間。鐘一講完原本宣布先休息，意在希望協商取得空間。



但國民黨“立委”翁曉玲在底下表達不滿說，我們剛提的案子（指散會動議）也不處理，民進黨“立委”範雲則反嗆說，為什麼之前不讓我們提案說明。



柯建銘隨即站上發言台，要鍾佳濱“主席先坐好”，柯說，藍白加起來過半，未來會沒收所有委員會，過去為什麼提出散會動議時主席會離開，就是希望暫緩處理，既然國民黨執意要散會，那就讓歷史記錄記下來這一刻，我們面對好了。柯指揮鍾說，“主席就這樣好了，不要再休息”。

