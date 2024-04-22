中國駐美大使駁斥“中國產能過剩論”

中評社北京4月22日電／中國駐美國大使謝鋒日前訪問哈佛大學時駁斥“中國產能過剩論”，認為問題不是產能過剩，而是焦慮過剩。



新華社報導，謝鋒在哈佛演講時指出，應對氣候變化必須全球一盤棋。從國際上看，綠色產能不是過剩，而是嚴重不足。一邊大談應對氣候變化、一邊設置綠色貿易壁壘，只會增加本國低碳轉型成本，也拖累全球清潔能源發展步伐。



謝鋒在回答提問時說，“一帶一路”建設證明優質產能不僅不過剩，還能帶動更多有效需求，促進經濟增長。以印尼雅萬高鐵建設為例，最初有人擔憂客源不足，雅萬高鐵建成後不僅客流需求旺盛、一票難求，還帶動了沿線地區高鐵經濟發展，促進了基礎設施“硬聯通”，也推動了兩國人民“心聯通”。



謝鋒說，中美之間的確有競爭，中國人也不怕競爭，但必須公平公正。美國現在不是在競爭，而是搞霸凌。比如，美國根據國內法將中國企業列入制裁清單，比賽還沒開始就直接剝奪中方參賽資格。再比如，美國脅迫其他國家禁止對華出口光刻機等設備和技術，這就像田徑賽上自己穿上先進跑鞋，卻只許別人穿著草鞋或者光著腳跑。即便這樣，還是有一些中國選手能力很強，比如中國“新三樣”，光著腳也開始領先，於是美方又批評他們“能力過剩”或“產能過剩”，對其他選手構成威脅，強迫他們退出比賽，毫無公平可言。



謝鋒進一步指出，競爭不是中美關係的全部，兩國在很多領域還有合作，中國反對以競爭定義整個中美關係。如果任由競爭主導中美關係，只會帶來雙輸多輸的戰略風險。一邊打著競爭的旗號打壓、圍堵、遏制中國，一邊又聲稱要管控競爭、避免直接衝突，更是自欺欺人。如果把中美不發生衝突的底線設為目標，雙方離衝突也就不遠了。這就如同在危險的懸崖邊上高速飆車，自以為車技高超，但稍有不慎就會跌落懸崖，即使設再多的護欄也無濟於事。