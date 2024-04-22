蔡卸任前推廢死？　國民黨呼籲傾聽民意

國民黨22日舉行“死刑存廢，人民作主！一起聽見被害者的聲音”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月22日電（記者 俞敦平）針對“憲法”法庭23日將要召開的廢死辯論，中國國民黨今天召開記者會，呼籲大法官應傾聽當前的主流民意。在多份民調顯示，約八成的民眾是反對廢死的情況下，希望大法官不要為了貫徹蔡英文的意志而與民意背離。



國民黨22日於中央黨部舉行“死刑存廢，人民作主！一起聽見被害者的聲音”記者會，包括黨籍“立委”李彥秀、吳宗憲，台灣犯罪被害人人權服務協會理事長趙惟漢、副理事長許福生及國民黨副發言人康晉瑜出席。



台灣“憲法”法庭將於23日上午就37名死囚提出的死刑“釋憲”案進行言詞辯論。這些死囚主張死刑違反“憲法”保障的生存權、比例原則、平等原則。“法務部”將由檢察司長郭永發帶領出庭辯論，並邀請專家學者提供意見。



對於即將召開的廢死“憲法”辯論，李彥秀指出，“司法院長”許宗力曾表示，廢除死刑是政治問題，司法部門不應介入。她提到，根據“法務部”的調查，有超過三分之二的民眾反對廢除死刑，顯示死刑在威懾犯罪方面的作用。一些廢死團體將司法錯誤作為廢除死刑的理由，但這種觀點忽略了司法系統維護正義的責任。死刑的存廢應該基於民意，是屬於“立法院”的職權範疇，而非由司法機構擴權決定。

