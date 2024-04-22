綠指藍白聯手沒收問政　“國會”由大陸控制

民進黨團召開記者記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會今天繼續審查“國會”改革相關法案，最後在中國國民黨團提議散會表決之後勝出，主席裁決散會。民進黨“立法院”黨團隨後召開記者會批評藍白，黨團總召柯建銘說，藍白合作未來“國會”遭沒收問政功能，台灣“國會”已經由中國大陸控制，國民黨奉旨照辦，黃國昌角色更是特別，為什麼不敢講自己提案。藍白合作底下，我們國家在懸崖邊緣，現在是很重要的分水嶺，要看清國家危機是什麼，難道要讓藍白合作在“國會”瞎搞嗎？



“立法院”司法及法制委員會上周併案審查民進黨團與國民黨“立委”所提“國會”改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨“立委”所提散會動議。今天再度排定相關法案，朝野持續攻防，最後主席、民進黨“立委”鍾佳濱在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘允許之下，願意處理國民黨團提出的散會動議，經表決之後，國民黨“立委”多數有贊成6票，對上反對5票，主席宣佈散會。



柯建銘回到“立法院”黨團召開記者會，由黨團幹事長吳思瑤、司法法制委員會“立委”鍾佳濱、沈發惠、莊瑞雄、陳建宇以及綠委範雲、沈柏洋陪同。



柯建銘痛批，這個會期開議之後，到目前整整兩個月，造成國家完全傾斜、扭曲，整個國家在一個懸崖上。我們特別開這個記者會是要指出藍白合作毀憲亂政、莫此為甚，國民黨上周不讓我們併案審查，讓民進黨沒有說話機會。

