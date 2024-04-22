統派紀念鄭成功：兩岸皆中華民族

紀念鄭成功誕辰400周年的時代意義座談會，左起吳榮元、卞鳳奎、紀欣、鄭昭明、戚嘉林、卓克華。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）台灣鄭成功文化協會22日舉辦紀念鄭成功誕辰400周年的時代意義座談會。鄭成功後人、統派團體、學者等各界人士參與，眾口一致皆喊，鄭成功趕走荷蘭人、收復台灣，對中華民族融合做出很大貢獻，就像現在的兩岸關係，應該都是中華民族、同胞才對。



紀念鄭成功誕辰400周年的時代意義座談會今日下午在台大校友會館舉辦，主辦單位為台灣鄭成功文化協會，協辦單位為台灣史研究會、兩岸和平發展論壇，與會主講者包括台灣鄭成功文化協會理事長鄭昭明、台灣史研究會理事長戚嘉林、兩岸和平發展論壇召集人兼勞動黨主席吳榮元、《觀察》雜誌發行人紀欣、台灣海洋大學海洋文化研究所教授卞鳳奎、佛光大學歷史系退休教授卓克華，與會的還有人民最大黨主席許榮淑、新黨主席吳成典、勞動黨副主席王娟萍、副秘書長王武郎等，現場約30多人參與，講者輪流發言，反應熱烈。



戚嘉林表示，鄭成功是兩岸共同的歷史文化記憶，鄭成功將南明政權的文化、教育等東遷台灣，趕走荷蘭人、收復台灣，大規模留下很多漢民族，而賴清德即將520就職，卻在6天前紀念鄭南榕的會議上，宣示要做社會改造、洗滌人心，加上日前公布的“行政院副院長”鄭麗君、“文化部長”李遠、“教育部長”鄭英耀來看，就知道要去中化、思想改造，這樣出手，都避不開鄭成功的歷史意義，康熙皇帝、鄭成功都視兩岸統一、中華民族融合為天命，兩岸關係就是要確保台灣納入版圖，可怕的是“台獨”者無中生有、抹黑對岸，更胡亂指控鄭成功屠殺原住民平埔族，還有人藉由轉型正義，2016年在台南對鄭成功像潑紅色墨水。



紀欣說，鄭成功是台灣第一位反抗外來侵略者荷蘭人的典範，鄭成功、康熙收復台灣，都是認一個中國，中共中央總書記習近平1997年還是福建省委副書記時，也曾說鄭成功收復台灣是為了祖國統一大業光輝旗幟，兩岸一家親是共同記憶，日前習馬二會也都強調中華民族、炎黃子孫、弘揚中國文化，中國56個民族都是中華民族，兩岸同屬一中。



吳榮元說，鄭成功象徵中華民族，兩岸同屬中華民族，賴清德是“台獨”工作者，可看到美國眾議院近期將台灣跟以色列、烏克蘭一起列為火藥庫，這是個危機，兩岸要和平還戰爭？



卓克華則說，他有不同的看法，鄭成功是反清復明，鄭成功與三藩之亂的耿精忠有矛盾，導致鄭成功不成功，另外鄭經也不正經，鄭克塽不爽，就像蔣經國、李登輝一直都只守在台灣，一點野心都沒有，把台灣愈走愈狹窄、短淺，明鄭這三代也是一樣，如今的台灣都要靠美國支撐，讓他很感慨。另外大家要知道，祖先重要還是故鄉重要？故鄉可變，祖先是不能改變的。



卞鳳奎也說，鄭成功對台灣土地有很多奉獻，也是有留下海洋文化的足跡，而他有發現到，鄭成功竟在日本扭曲的形象中，竟是下跪、披頭散髮、怒目而視，這完全背離事實。



席間，吳成典也受邀致詞表示，他祖先吳家也是從明朝南遷下來，與鄭成功好像有點關係，鄭成功把荷蘭人趕走，是民族英雄，而兩岸也都是中華民族，所以現在有人搞“台獨”，絕不會成功，兩岸要和平就要統一，沒統一怎和平？習馬二會、鄭成功精神都是強調中華民族的偉大復興，相信如今若兩岸統一，會比漢唐盛世更光彩。



許榮淑也受邀說，經過鄭成功的歷史文化，要好好思考我們台灣這代人要為下一代留下什麼生活，才是最重要的。鄭成功後人鄭昭明則感謝大家來與會，紀念祖先鄭成功。



