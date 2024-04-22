彰化年撈2.4噸海洋垃圾　全靠漁民和蚵農

彰化縣環保局推動環保艦隊計劃，自2017年起，已有273艘船筏加入此行列，一邊作業一邊打撈海洋垃圾，守護海洋生態。（照片：彰化縣環保局提供） 中評社彰化4月22日電／今天是世界地球日，彰化縣環境保護局推動環保艦隊計劃，自2017年起，已有273艘船筏加入此行列，透過在地漁民及蚵農的努力，打撈海洋廢棄物並妥善處理，去年攜回2.4公噸廢棄物，締寫新猷。



環保局指出，塑膠污染已對海洋生物造成嚴重威脅，數據顯示，全台去年共有248隻海龜因誤食塑膠廢棄物而死亡。研究更警告，到2050年，海洋中的塑膠重量可能超過魚類，這一警鐘促使縣府加強清除海洋廢棄物的措施。



為了激勵更多漁民參與環保艦隊，彰化縣府訂定“清除海洋廢棄物兌換獎勵機制及評比機制”，資源回收物每100公克可兌換1點，累積4點可換環保衛生紙1包，累積50點可兌換購物禮券，如65歲以上漁民蚵農，40點即可兌換購物禮券。同時，成果評比年度結算60公斤以上，第一名可獲1萬6000元禮券、第二名1萬2000元禮券、第三名1萬元禮券、第四名8千元禮券、第五名6000元禮券。



今年，環保局特別對高齡漁民設置額外獎勵，年度秤重次數達10次以上者，可額外獲得500元禮卷獎勵。此外，舉辦相關活動時，提供更低兌換禮券門檻，讓高齡者更易參與。 有意加入環保艦隊的漁業工作者可至彰化縣環保局水質保護科或彰化區漁會申請，並可通過參與培訓和活動，增進對海洋保護的認知和實踐。