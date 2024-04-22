強震後下豪雨　花蓮土石崩落公路鐵路皆受阻

花蓮大雨土石崩落，蘇花公路與台鐵部分受阻，縣長徐榛蔚在臉書發文提醒民眾注意用路資訊。（照:截自徐榛蔚臉書） 中評社花蓮4月22日電／花蓮北區今天下午下起豪雨，中國國民黨花蓮縣長徐榛蔚在臉書發文呼籲民眾，避免前往山區。因大雨造成省道台9線160.71K土石崩落，不但道路受阻，泥流沖到台鐵北迴線，和仁車站至崇德車站間鐵路雙線中斷、北迴線不通。台鐵公司表示，台9線邊坡土石不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車，因土石流影響車票未使用者，1年內退票免手續費。



台鐵下午2時41分和仁=崇德（ K48＋580）間發生土石流雙線不通，各級列車皆平安未受影響，並於下午2時50分成立一級緊急應變小組。台鐵公司表示，目前仍豪雨不斷，且上方的台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車。



徐榛蔚在臉書發文表示，因受暴雨影響，台鐵和仁至崇德車站間中斷，呼籲花蓮鄉親搭乘台鐵時請先查閱列車動態。她也提醒民眾，因強震造成土石鬆軟，加上豪大雨容易造成坍方落石，敬請避免前往山區。為保護鄉親安全，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。



網友分享資訊表示，因為和平區間下大雨，車子行駛中突然落石，整個車廂屋頂落石擊出聲音，“完了、這下完了”、“426車頂上都是大石頭，車子目前無法行駛，卡在隧道裡面”。



台鐵公司表示，下午4時起台北往花東對號列車停駛、上行對號列車行駛至花蓮，台北=蘇澳及花蓮以南區間車正常行駛，因今日土石流影響致乘車票未使用者，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。