中評現場：學者專家聚香港論新質生產力

香港中國學術紫荊論壇（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月23日電（記者 盧哲 段曉魯）由香港中國學術研究院與中國社會科學院財經戰略研究院主辦、紫荊雜誌社協辦的“香港中國學術紫荊論壇2024：邁向新質生產力驅動的中國經濟”22日在香港舉行。來自內地、香港及海外的近百名學政社商各界人士齊聚論壇深入研討。



論壇上，中國社會科學院副院長王昌林發表題為“新質生產力驅動的中國經濟”的開幕演講。他指出，2024年第一季度中國經濟開局良好，市場銷售穩定成長，就業物價整體平穩，工業成長速度較快，投資持續恢復向好，外貿出口維持穩定成長。



王昌林表示，黨的十八大以來，中國製造業高端化取得重大進展，數字經濟呈現蓬勃發展態勢，戰略性新興產業不斷成長壯大，新能源汽車、人工智能、生物能源、生物材料、生物化工 、健康產業、綠色能源等新興產業活力湧動，不斷塑造發展新動能新優勢。這種趨勢性、格局性變化顯示新質生產力對中國經濟成長形成了強勁推動力、支撐力。



王昌林強調，要充分發揮香港在發展新質生產力中的重要作用，包括鞏固提升香港國際金融中心地位，為新質生產力發展提供金融支持；積極打造教育高地，為新質生產力發展培養高素質人才 ；加強香港與內地聯繫合作，推動粵港澳大灣區協同發展。



隨後，圍繞新情勢下中國經濟與新質生產力等議題，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴，國務院發展研究中心原副主任劉世錦，香港中文大學原校長劉遵義，聯合國工業發展組織駐印尼、東帝汶及東盟事務代表神穀，中國社科院財經戰略研究院院長何德旭，中國社科院數量經濟與技術經濟研究所所長李雪鬆，中國社科院亞太與全球戰略研究院院長李向陽，香港國際金融學會主席肖耿等國內外知名專家學者發表主題演講。

