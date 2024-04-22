陝西省政協原主席韓勇嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京4月22日電／新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國政協人口資源環境委員會原副主任，陝西省政協原黨組書記、主席韓勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，韓勇喪失理想信念，背離初心使命，政治意識淡漠，不敢擔當鬥爭，結交政治騙子、搞政治投機；違反中央八項規定精神，違規接受他人安排的宴請和旅遊活動；違背組織原則，任人唯親唯利，賣官鬻爵；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，違規低價購房；違規干預和插手執紀執法活動；家風不正；將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、幹部任用、工程承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



韓勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予韓勇開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

