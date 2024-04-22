國家煙草專賣局原局長凌成興被開除黨籍

中評社北京4月22日電／新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對工業和信息化部原黨組成員，國家煙草專賣局原黨組書記、局長，中國煙草總公司原總經理凌成興嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，凌成興喪失理想信念，背離黨性原則，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受宴請，接受他人提供的生活服務保障；不按規定報告個人有關事項，為親屬在入職入學等方面謀取利益，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規收受禮品，為親屬在交通、醫療方面謀求特殊待遇；不重視家風建設，對家屬失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，靠煙吃煙、收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用、職務提拔等方面謀利，並非法收受鉅額財物；徇私舞弊、濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。



凌成興嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予凌成興開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。