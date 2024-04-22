廣西人大原副主任張秀隆被開除黨籍

中評社北京4月22日電／新華社報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對廣西壯族自治區人大常委會原黨組副書記、副主任張秀隆嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，張秀隆喪失理想信念，背棄初心使命，在貫徹落實黨中央重大決策部署中優親厚友、以權謀私，造成不良影響，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，通過民間借貸獲取大額回報，違規擁有非上市公司股份；不正確履行職責，盲目高額舉債；將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



張秀隆嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予張秀隆開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其廣西壯族自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。