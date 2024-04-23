劉遵義：產能過剩問題會自動解決　適者生存

香港中文大學原校長劉遵義（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月23日電（記者 盧哲）香港中文大學原校長劉遵義22日在出席“香港中國學術紫荊論壇2024”時表示，在市場經濟下，長期的產能過剩是不可能持續的，短期的產能過剩是創新或者是新市場帶動的市場自由競爭的必然結果。現在是各顯神通，之後是適者生存，最終就是高質量高效率的企業才能繼續發展下去，市場產能過剩的問題會自動解決。



當日，海內外近百名政商學界人士齊聚“香港中國學術紫荊論壇2024”，以“邁向新質生產力驅動的中國經濟”為主題進行研討。香港中文大學原校長劉遵義指出，被引次占全球前1%的中國科研文章數量不斷上升等一系列數據，說明國家的創新能力有明顯提升。劉遵義認為，推動中國經濟長期高質量發展的兩大方向，第一是增加無形資產投資，包括人力資本和研發資本，第二是增加公共物品供應包括教育、醫療保育、環境保護等的基礎研究。並保持在經濟領域和科技領域的開放政策，推動經濟長期高質量發展。而人力資本是指勞動力與勞動年齡人口受教育的年限，劉遵義認為內地仍有提升的空間，希望內地考慮把義務教育由現時9年延長至12年，強調是對未來的長期投資。劉遵義說，研發資本跟在美國專利商標局批准的專利數量有正比關係，需要增加資本投入。



劉遵義還在演講中提出對經濟高質量發展與產能過剩的關係的思考。劉遵義說，最近美國財政部部長耶倫訪華，提出中國某些製造業，例如電動車業與太陽能板業產能過剩的問題。劉遵義表示，產能過剩有短期的、有長期的。在市場經濟下，長期的產能過剩是不可能持續的，除非是獨家壟斷（monopoly）或是不同企業之間有共謀（collusion）（以沙特阿拉伯國家石油公司與石油輸出國組織OPEC為例，它們都長期有剩餘產能），不然的話是不可能的。



劉遵義指出，短期的產能過剩，是創新或者是新市場帶動的市場自由競爭的必然結果。例如中國現時的電動車市場，有超過30家製造商，但最終會有很大數量被淘汰。然後市場會回歸平衡。這與1920年代美國的汽車市場是一樣的。“現在是各顯神通，之後是適者生存，最終就是高質量高效率的企業才能繼續發展下去。”劉遵義說，“一定要政府去管制或者挑選贏家就衹有回歸到計劃經濟，我想這個不是我們想做的。市場產能過剩的問題會自動解決。”劉遵義還表示，實際上有些製造業的問題完全是美國政府政策造成的。

