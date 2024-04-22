黨產會否認監管藍智庫　國民黨：封條假的？

國民黨發言人楊智伃。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／中國國民黨智庫“國政基金會”裁員，黨主席朱立倫稱受黨產條例影響。“不當黨產委員會主委”林峯正今天表示，這是錯誤的資訊，“黨產會”沒有認定“國政基金會”是國民黨附隨組織，也沒有監管他們的財務、資金來往。國民黨今天發出新聞回批，民進黨透過“黨產會”抄家式的追殺在野黨，眼中衹有政治追殺，早就把所謂公平正義拋諸腦後，“國政基金會”建物在2017年就被依黨產條例遭到查封，迄今封條仍在，難道是封假的？



國民黨22日表示，民進黨透過“黨產會”抄家式的追殺在野黨，眼中衹有政治追殺，早就把所謂公平正義拋諸腦後；“黨產會”不讓國民黨支付退休黨工20幾億的退休金，更直接沒收國民黨財產，現在又對資產遭多所查封的國民黨追徵8.6億元，這不是清算、追殺，什麼才是？



國民黨發言人楊智伃指出，“國家政策研究基金會”建物在2017年就被依黨產條例遭到查封，迄今封條仍在。也因為這樣的查封動作，實質上被認列為國民黨組織，不但不能投標，更因為捐款者擔心被民進黨政治追殺，難以對外募款，財務上受到強烈衝擊。



對於“黨產會主委”林峯正、民進黨“立委”黃捷的相關說法，楊智伃質疑，難道封條只是造型貼紙嗎？封假的嗎？清算在野黨是事實，黃捷還要當劊子手繼續追殺、抹黑？林峯正、黃捷還要混淆視聽，用不是事實的消息帶風向？



楊智伃強調，賴清德的就職典禮要以“共織台灣，民主前行”為主題，她呼籲賴清德，不要一面用“共織台灣”宣稱要與各政黨團結合作、一面卻私下卻放任用這種追殺與抹黑的手段對付在野黨，這樣的兩面手法、傷害民主絕非台灣人民之福。