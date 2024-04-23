王昌林：新興產業活力湧動塑造發展新動能

中國社會科學院副院長王昌林（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月23日電（記者 段曉魯）由香港中國學術研究院與中國社會科學院財經戰略研究院主辦、紫荊雜誌社協辦的“香港中國學術紫荊論壇2024：邁向新質生產力驅動的中國經濟”22日在香港舉行。中國社會科學院副院長王昌林作開幕演講，他表示，近年來，中國的智能手機、大數據、雲計算、人工智能、新能源汽車等新興產業快速發展，關鍵產品技術創新能力大幅提升，湧現出一批具有較強創新能力和國際競爭力的大企業和獨角獸企業。



王昌林表示，中國經濟增長開局有力，好於市場預期。受“基數效應”、“政策效應”、“轉型效應”，以及外部需求改善等因素影響，1到2月宏觀數據表現亮麗，3月部分指標有所回落。總體來看，今年一季度，中國經濟開局有力，有利因素增多，回剩向好勢頭在不斷增強。



王昌林亦表示，一季度，社會消費品零售總額120327億元，同比增長4.7%。從月度看，受基數影響，呈現回落的勢態，但兩年平均呈現回升態勢，而且還沒有恢復到疫情前水平，說明消費增長仍有較大潛力。此外，中國工業增長速度，尤其是製造業增長速度，明顯快於整個國民經濟。



王昌林指出，在過去較長一段時期內，中國製造以家電、輕工紡織等產品為代表。黨的十八大以來，這種情況發生了趨勢性、格局性變化，突出表現在作為工業轉型升級標誌的裝備製造業快速發展，高鐵、汽車、大飛機、衛星等正成為中國製造新的“名片”，大大增強了中國經濟“進”的低氣。



王昌林繼指，近年來，智能手機、大數據、雲計算、人工智能、新能源汽車等新興產業快速發展，關鍵產品技術創新能力大幅提升，湧現出一批具有較強創新能力和國際競爭力的大企業和獨角獸企業。2022年，戰略新興產業增加值佔GDP比重超過13%，成為經濟增長的重要引擎，大大激發新動能。







