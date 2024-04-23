何德旭：數字金融具有獨特優勢堪當重任

中國社科院財經戰略研究院院長何德旭（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月23日電（記者 段曉魯）由香港中國學術研究院與中國社會科學院財經戰略研究院主辦、紫荊雜誌社協辦的“香港中國學術紫荊論壇2024：邁向新質生產力驅動的中國經濟”22日在香港舉行。中國社科院財經戰略研究院院長何德旭表示，數字金融是通過數字信息技術手段，與傳統金融服務業結合的新型金融服務，具有強大的兼容性，可塑性和包容性，為經濟發展提供新型、便捷、高效的金融供給。



何德旭表示，中共金融工作會議總結了黨的十八大以來金融工作，分析了金融高質量發展面臨的形勢，部署了當前和今後一個時期的金融工作。會議概括了“中國特色金融發展道路”，提出了“加快建設金融強國”的宏偉目標。



何德旭談到，數字金融是通過數字信息技術手段，與傳統金融服務業結合的新型金融服務，具有強大的兼容性，可塑性和包容性，為經濟發展提供新型、便捷、高效的金融供給。數字金融本質是，利用數字技術，實現金融數據的採集，存儲，傳輸，分析和應用，實現金融業務信息化，網路化，自動化，智能化，個性化和場景化，它既是新的金融業態、新的金融發展階段，也是金融業持續發展的延續。



何德旭指出，數字技術與金融更加深度融合，以互聯網，移動計算機，人工智能為代表的數字技術所具有的信息聯通，覆蓋面廣，智能高效，邊際成本低等特點，高度契合金融在解決信息不對稱、擴大覆蓋面、提高融資效率、降低融資成本等方面的訴求，可以較好的解決金融服務不足、金融服務效率不高的問題。





