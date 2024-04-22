美首次要制裁以軍　以總理：將“盡全力反擊”

中評社北京4月22日電／據央視新聞：多家美國媒體日前報導，美國政府準備以侵犯約旦河西岸巴勒斯坦民眾人權為由，制裁以色列國防軍下屬“耶胡達勝利營”。據稱這將是美國首次制裁以軍。



這一消息當地時間21日遭到以色列不同政治派別一致反對。一些媒體分析，美以關係可能因此進一步緊張。



以方各派猛批



兩名美國政府官員21日告訴美聯社，美方最早22日公布制裁。雖然美國官員拒絕證實受制裁的是哪支以色列部隊，但以色列政府和媒體紛紛認定其是“耶胡達勝利營”。



“耶胡達勝利營”是由以色列極端正統派猶太教徒和宗教民族主義者組成的全男性步兵營，先前長期駐扎在約旦河西岸，雖然人數在當地以色列駐軍中占比不高，但多次曝出侵犯巴勒斯坦民眾人權惡行。



美聯社和英國《金融時報》均稱，這將是美國政府首次制裁以色列部隊。



消息曝光後，以色列不同政治派別人士發聲反對。總理內塔尼亞胡21日說，將“盡全力反擊”對以軍任何一支部隊的制裁。內塔尼亞胡稱，美國政府制裁以軍“高度荒謬”，陷入“道德低谷”。



以政府極右翼強硬派官員、財政部長比撒列·斯莫特裡赫說美國政府“絕對瘋了”；國家安全部長伊塔馬爾·本－格維爾揚言推動以色列制裁巴勒斯坦民族權力機構。

