苗栗蜂蜜產量大減8成　鍾東錦為蜂農請命

苗栗縣長鍾東錦與“立委”、農會共同為蜂農發聲。（照片：苗栗縣府提供） 中評社苗栗4月22日電／受氣候異常影響，苗栗地區今年荔枝、龍眼開花率偏低，導致蜂蜜產量銳減，比起往年大減8成，連每年舉辦的蜂蜜評鑑都臨時喊停。無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日偕同地區民代、相關農會召開記者會共同為蜂農發聲，爭取“農業部”修正天然災害救助辦法，納入養蜂的災損。在未納入前，希望“農業部”辦理專案救助，以降低蜂農損失，協助渡過難關。



在養蜂方面的農業天然災害現金救助項目包括蜂箱全毀、半毀及蜂群，未列入養蜂人家的損失，因此，今天主要訴求之一是希望“農業部”比照農業天然災害現金救助予以補助。



苗栗縣農會今天上午在縣府201會議室召開的“蜂蜜減產，協助蜂農”記者會，縣長鍾東錦、“立委”邱鎮軍、陳超明“國會”辦公室執行長邱俐俐、縣議員孫素娥、縣府農業處長陳樹義、縣農會常監林輝樑、總幹事鍾金光、頭份市農會理事長徐陳森、總幹事羅清香、苑裡鎮農會理事長呂聯慶、總幹事鄭年鈞、公館鄉農會總幹事古雪雲、銅鑼鄉農總幹事曾義孝等人出席，共同為蜂農發聲。



徐陳森指出，苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、公館鄉、銅鑼鄉、三灣鄉等鄉鎮市農會共成立7個蜂蜜產銷班，蜂農約計120位，養蜂箱數約12000箱，年產量約6千萬元，是全台蜂蜜重要產區。



徐陳森並指出，今年龍眼、荔枝受天候異常影響，開花率偏低，僅是往年的3成到4成左右，造成蜜蜂採蜜不好，甚至無蜜可採，以往50箱蜜蜂採收5天可以採500斤蜂蜜，且可連續採5次，今年100箱要採8天到10天才能產500斤，而且只能採1次，好一點的可以採到2次，之後就無蜜可採了，蜂蜜收成不到2成，產量銳減，希望“農業部”補助經費，減輕蜂農損失，由於養蜂人家未納入農業天然災害救助辦法，盼“農業部”能夠修正辦法納入。



苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說明，依據蜂蜜評鑑規定至少30人參加才可辦理，但因今年蜂蜜收成不到2成，且品質不如往年，經調查結果，有參加評鑑意願的蜂農寥寥無幾，因此今年評鑑被迫喊停。



鍾東錦指出，苗栗是養蜂大縣，蜂蜜產量銳減，剩下不到2成，連蜂蜜評鑑都辦不成，嚴重影響蜂農生計，希望“農業部”盡快核定補助辦法，讓蜂農安心。



邱鎮軍和邱俐俐則表示，蜂農遭遇的困境和訴求，經他們向“農業部”反映後，“農業部”回應在4月底前將會提出相關辦法，如將龍眼、荔枝列為災損救助，亦會將養蜂一併納入天然災害救助範圍，屆時如未訂出辦法，亦會爭取“農業部”辦理專案救助，並要求優先處理。